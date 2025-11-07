Tavşanlı’da Trafik Kazası: 1 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sabah 09.00 sıralarında Balıkesir Işıklı Kavşağı'nda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:14
Kütahya — Balıkesir Işıklı Kavşağı'nda çarpışma

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunçbilek istikametinden gelerek Balıkesir Kavşağı’na giriş yaptığı sırada H.K.(46) yönetimindeki 43 ACH 560 plakalı otomobil ile Emet istikametinden gelip aynı kavşağa giriş yapan A.Ü. (47) sevk ve idaresindeki 43 AFS 762 plakalı araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, 43 ACH 560 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.K. (71) yaralandı.

Kaza yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

