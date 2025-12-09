DOLAR
Tavşanlı'da Trafik Kazası: Üç Tekerlekli Elektrikli Bisiklete Çarpma, 1 Yaralı

Tavşanlı Ada Stadı önünde hafif ticari aracın üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:12
Kaza Ayrıntıları

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Tepecik–Tavşanlı karayolu Ada Stadı önünde bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tepecik istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan A.Ö. idaresindeki 43 HH 954 plakalı hafif ticari araç, önünde aynı istikamete ilerleyen R.Ş. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen çarpışmada elektrikli bisiklet sürücüsü R.Ş. yaralandı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

