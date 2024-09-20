DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,1 -0,12%
ALTIN
2.858,12 -1,1%
BITCOIN
2.165.826,25 -0,67%

Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı

Diyarbakır Tavşantepe'deki çocukların psikolojik durumu üzerine hazırlanan rapor, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sunuldu.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:23
Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı

Tavşantepe'de Psikolojik Destek Çalışmaları Sonuçlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, Diyarbakır'daki Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan çocukların psikolojik durumuna ilişkin hazırladıkları ön raporu tamamladı. Bu rapor, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bölgedeki çalışmalara yön verdi.

Psikososyal Destek Süreci Başlatıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın durumu sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uzman ekipleri, derhal Tavşantepe Mahallesi'ne intikal ederek psikososyal destek faaliyetlerine başladı. Narin'in kaybolmasının ardından, Bakanlık ekipleri 7-13 yaş aralığındaki yaklaşık 50 çocukla sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar eşliğinde çalışma yürüttü.

Çocukların Durumu Değerlendirildi

Gerçekleştirilen oturumlarda, çocuklarla güvenli alan çalışmaları, stres yönetimi, kaygı ve korku ile başa çıkma yöntemleri üzerine detaylı görüşmeler yapıldı. Psikososyal destek ekibi, bu oturumlar sonucunda bir rapor hazırlayarak bakanlığa sundu.

Raporun ön değerlendirmesinde, "çocukların yaşanan olay hakkında konuşmamaları ve bu durumu içselleştiremedikleri" belirtilerek, ailelerin konu hakkında yalnızca sınırlı bir diyalog ortamı sundukları vurgulandı. Ayrıca, köydeki jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin varlığının çocukların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği ifade edildi.

İleri Düzey Çalışmalar Planlanıyor

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, raporun sunulmasından sonra, çocukların durumunu daha detaylı bir şekilde değerlendirmeleri adına ekibin çalışmalarını derinleştirmeleri yönünde talimat verdi. Bu doğrultuda, Tavşantepe'deki çocukların psikolojik iyileşmelerini desteklemek amacıyla daha kapsamlı bir psikososyal ekip oluşturulacağı bildirildi.

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı'nın bünyesinde kurulacak yeni ekibin, yakın zamanda Tavşantepe'deki çocuklarla yas ve travma süreçleri üzerine çalışmalar yapacağı öğrenildi. Yapılan bu kapsamlı çalışmaların, ilgili soruşturmanın sona ermesinin ardından hız kazanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Macaristan'da Sel Felaketi: Tarihi Parlamento Binası Zarar Gördü
2
İstanbul'da Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı ve Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
3
Macron ve Blinken, Paris’te Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
4
Siber Güvenlik Yarışması ve Ekonomik Gelişmeler
5
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti
6
Vietnam ve Kuzey Kore Savunma İşbirliği Gelişiyor
7
Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı