Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı

Tavşantepe'de Psikolojik Destek Çalışmaları Sonuçlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, Diyarbakır'daki Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan çocukların psikolojik durumuna ilişkin hazırladıkları ön raporu tamamladı. Bu rapor, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından bölgedeki çalışmalara yön verdi.

Psikososyal Destek Süreci Başlatıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan bir süre sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın durumu sonrası, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uzman ekipleri, derhal Tavşantepe Mahallesi'ne intikal ederek psikososyal destek faaliyetlerine başladı. Narin'in kaybolmasının ardından, Bakanlık ekipleri 7-13 yaş aralığındaki yaklaşık 50 çocukla sosyal çalışmacılar, psikologlar ve psikolojik danışmanlar eşliğinde çalışma yürüttü.

Çocukların Durumu Değerlendirildi

Gerçekleştirilen oturumlarda, çocuklarla güvenli alan çalışmaları, stres yönetimi, kaygı ve korku ile başa çıkma yöntemleri üzerine detaylı görüşmeler yapıldı. Psikososyal destek ekibi, bu oturumlar sonucunda bir rapor hazırlayarak bakanlığa sundu.

Raporun ön değerlendirmesinde, "çocukların yaşanan olay hakkında konuşmamaları ve bu durumu içselleştiremedikleri" belirtilerek, ailelerin konu hakkında yalnızca sınırlı bir diyalog ortamı sundukları vurgulandı. Ayrıca, köydeki jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin varlığının çocukların günlük yaşamlarını olumsuz etkilediği ifade edildi.

İleri Düzey Çalışmalar Planlanıyor

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, raporun sunulmasından sonra, çocukların durumunu daha detaylı bir şekilde değerlendirmeleri adına ekibin çalışmalarını derinleştirmeleri yönünde talimat verdi. Bu doğrultuda, Tavşantepe'deki çocukların psikolojik iyileşmelerini desteklemek amacıyla daha kapsamlı bir psikososyal ekip oluşturulacağı bildirildi.

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanlığı'nın bünyesinde kurulacak yeni ekibin, yakın zamanda Tavşantepe'deki çocuklarla yas ve travma süreçleri üzerine çalışmalar yapacağı öğrenildi. Yapılan bu kapsamlı çalışmaların, ilgili soruşturmanın sona ermesinin ardından hız kazanması bekleniyor.