Tavukları İçin Kendini Ateşe Atan Kadın İyileşti

Tavuklarını Kurtarmak İçin Hayatını Tehlikeye Attı

Ağrı'da yaşayan 60 yaşındaki Gündüz Gülalmaz, evinde tuttuğu tandırda pişirdiği ekmekleri taşırken, tavuklarının alevler arasında kaldığını görünce harekete geçti.

Yanık Tedavi Merkezi'nde İyileşme Süreci

Evinde yaşanan bu olay yaklaşık 50 gün önce gerçekleşti. İki tavuğunu kurtarmaya çalışan Gülalmaz, dengesini kaybederek alevlerin içine düştü. Çocuklarının yardım etmesiyle 3-4 dakika alevler içinde kalan Gülalmaz, Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Başarılı Ameliyatlar Sonrası Sağlığına Kavuştu

Merkezde 4 ameliyat geçiren Gülalmaz, yaklaşık 50 gün süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Yanık Tedavi Merkezi sorumlusunun ifadesine göre, Gülalmaz'ın vücudunda %45 oranında 3. derece yanıklar mevcuttu.

Doktorlardan Gelen Destek

Doç. Dr. Ayetullah Temiz, Gülalmaz'ın tedavisinin zorlu geçmesine rağmen başarılı bir sonuç aldıklarını belirtti. Yapılan cilt nakilleriyle uzuv kaybının önüne geçildi ve hastanın durumu genel olarak iyiye gitti.

Hayvanları Sevdiği İçin Kurban Oldu

Gülalmaz, bu olayla ilgili olarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Hayvanlara acıdım, gözümün önünde can çekişiyorlardı, 'tavuktur' diye ateşin içinde bırakamazdım. Onları kurtarmak isterken yandım. Anne olarak onların hayatını düşünmem gerekirdi, fakat o anda kendimi unuttum."

Oğuldan Destek ve Teşekkür

Oğlu Özcan Gülalmaz ise, annesinin yaşadığı olayı anlatarak, hemşireler ve doktorlara olan minnettarlığını ifade etti. "50 gündür buradayız, her şey mükemmel gitti; 4 defa ameliyat oldu, 2 kez cilt nakli yapıldı." dedi.

Gelecekte Benzer Kazaları Önlemek İçin Öneriler

Yanık Tedavi Merkezi'nden Dr. Onur Ceylan, benzer kazaların önlenmesi adına vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. "Özellikle Doğu'da tandırların zemine gömülü yapılması düşme vakalarının artmasına neden oluyor. Tandırlar ovanın üstünde inşa edilirse bu tür kazaların önüne geçilebilir." şeklinde konuştu.