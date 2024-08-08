Tavukları için Tilki ile Dostluk Kurdu

Tavukları Koruma Mücadelesi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Mustafa Uysal, bahçesini korumak için her gün yemek verdiği tilki ile ilginç bir dostluk geliştirdi.

Bahçedeki Tilki ile İlk Görüşme

Çile Mahallesi'nde, bahçesinde aç bir tilkiyi gören Uysal, bu durumu fark ettikten sonra hayvanı gözlemlemeye başladı. Tavuklarının zarar görmesini istemeyen Uysal, tilkiye yemek hazırladı.

Sosyal Medyada Sohbeti Paylaştı

Uysal, tilkiye yemek verirken çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Videoda, Uysal'ın tilkiye hitaben, "Sen nereden geldin buraya? Gel bakalım yanıma. Tavuklara gitmek yok!" şeklindeki uyarıları dikkat çekti.

Taraflar Arasında Güven İlişkisi

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilki ile dost olduklarını belirtti. "Bu hayvanın güvenini kazanmak uzun zaman aldı. Ama şimdi bahçemize her geldiğinde, kendisi için hazırlanan yemeği yiyor," ifadelerini kullandı. Uysal ayrıca, tilkinin bahçede yaşadığına ve aralarındaki dostluğun her geçen gün güçlendiğine dikkat çekti.

Uysal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Birbirimize alıştık, beraber geçiniyoruz."