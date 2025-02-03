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Tayfun Füzesinin Yeni Test Atışı Rize'de Başarıyla Gerçekleştirildi

Tayfun füzesi, Rize'de yapılan yeni test atışı ile güvenilirliğini kanıtladı. Test, ROKETSAN tarafından geliştirilen füzeyle yapıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 14:44
Tayfun Füzesinin Yeni Test Atışı Rize'de Başarıyla Gerçekleştirildi

Tayfun Füzesinin Yeni Test Atışı Rize'de Gerçekleşti

Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olan Tayfun, Rize'de gerçekleştirilen yeni test atışı ile dikkati üzerine çekti. Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde yapılan test öncesinde güvenlik önlemleri titizlikle alındı.

Test Atışı Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023 tarihli testlerden sonra, bu kez 12.37'de başarıyla gerçekleştirildi. Atış sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması, füzeyle ilgili olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun, Türkiye'nin savunma sanayiindeki önemli adımlarından biri olma özelliği taşıyor. Yapılan testlerin her biri, füzenin güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de...

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de...

Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

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