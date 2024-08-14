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Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in Görevden Azlini Onayladı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin'in etik ihlali nedeniyle görevden alınmasına karar verdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:10
Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in Görevden Azlini Onayladı

Tayland Anayasa Mahkemesi’nin Tarihi Kararı

Tayland'da Anayasa Mahkemesi, Başbakan Srettha Thavisin’in görevden azledilmesine yönelik önemli bir karara imza attı. Mahkeme, Thavisin’i "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal etmekle" suçlayarak, 4’e karşı 5 oyla azil kararını onayladı.

Olayların Arka Planı

Tayland'ın önde gelen haber kaynağı Thai PBS World'ün aktardığına göre, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Thavisin'in kabineye atadığı Pichit Chuenban'ın "hukuksuz bir atama" olduğunu belirtmişti. 23 Mayıs'ta, ülkede 40 senatör, Thavisin’in görevden azledilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe sunmuştu.

Chuenban'ın Geçmişi ve İstifası

Pichit Chuenban, 2008 yılında "rüşvet vermeye çalışmak" suçundan hüküm giymiş bir isim. 2024 yılının Nisan ayında kabineye katılan Chuenban, başta görevden alınacağına dair tartışmaların fitilini ateşlemişti. Dilekçede, Thavisin’in Chuenban’ın suç geçmişini bilmesi gerektiği belirtilmiş ve bu durumun hukuksuz bir atama olduğunu vurgulanmıştı. Tartışmaların ardından, Chuenban 21 Mayıs'ta görevinden istifa etti.

Sonuç

Mahkeme kararı gereği, Tayland Parlamentosu yeni bir başbakan onaylayana kadar mevcut kabine görevine devam edecek. Siyasi krizlerin derinleştiği bu dönemde, halkın ve siyasetçilerin tepkileri de yakından takip ediliyor.

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