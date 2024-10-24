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Tayland Başbakanı'ndan Tak Bai Olayı İçin Özür

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, 85 Müslümanın öldüğü Tak Bai olayı nedeniyle özür diledi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 19:59
Tayland Başbakanı'ndan Tak Bai Olayı İçin Özür

Tayland'da 20 Yıl Sonra Özür

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra, Tak Bai kasabasında 2004 yılında meydana gelen ve 85 Müslümanın yaşamını yitirdiği olayın 20. yıl dönümünde önemli bir açıklama yaptı. Başbakan, "Hükümet adına samimiyetle özür dilerim," dedi.

Olayın Detayları ve Hükümetin Tutumu

Shinawatra, ölümlerle sonuçlanan bu trajik olayın detaylarını incelediğini belirtirken, "Çok üzücü bir olay ve etkilenen herkesin duygularını paylaşıyorum," ifadelerini kullandı. Her ne kadar geçmiş hükümet liderleri de bu olaya dair üzüntülerini dile getirmiş olsa da, Shinawatra bugünün başbakanı olarak olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu vurguladı.

Adalet ve Gelecek için Çabalar

Başbakan, geçmişte yasal adımlar atıldığını belirterek, gelecekte barışa yönelik çabaların artırılması ve çatışmalardan kaçınılması gerektiğine dikkat çekti. The Nation gazetesinin haberine göre, bu olayın üzerinden geçen sürede kimsenin hukuki olarak sorumlu tutulmamış olması dikkat çekiyor.

Gündemdeki Şiddet Olayları

Bugün Tak Bai'deki olaylarla bağlantılı olarak bazı saldırıların gerçekleştiği bildirildi. Panare bölgesinde bir iş yerinden çalınan pikaba yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralanırken, bölgedeki askeri yetkililer, 2004 yılında yaşanan olayın zaman aşımına uğraması nedeniyle endişeli olduklarını açıkladı.

Yetkililere göre, "üçüncü kişilerin saldırılarını artırmasından endişe duyuluyor". Ancak bölgedeki tüm şiddet olaylarının bu üçüncü kişilerle bağlantılı olmadığı kaydedildi.

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