Tayland'da M Çiçeği Virüsü Vakası Tespit Edildi

Tayland'da M Çiçeği Virüsü Tespit Edildi

Tayland'a yurt dışından gelen bir kişide M çiçeği virüsü (mpox) bulundu. Bangkok Post'un haberine göre, hastalık kontrolü ile ilgili açıklama yapan Thongchai Keeratihattayakorn, virüsün Avrupalı bir hastada tespit edildiğini bildirdi.

Varyant Hakkında Bilgiler

Thongchai, hastanın hangi ülkeden geldiğinin belirtilmediğini fakat M çiçeği virüsünün Klad 1b varyantından şüphelendiklerini ifade etti. Test sonuçlarına göre hastanın Klad 1 varyantı negatif çıkmışken, Klad 1b varyantı için ek testlerin yapılacağı duyuruldu. Eğer bu varyanta rastlanırsa, Tayland’daki ilk Klad 1b vakası olacak.

M Çiçeği Virüsü Hakkında Genel Bilgiler

2022'de Tayland'da ilk kez tespit edilen M çiçeği virüsü, ardından yaklaşık 800 vaka kaydedildiği ve bunların 140’ının 2023 yılına ait olduğu belirtildi.

Halk Sağlığı Uyarıları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsü nedeniyle acil durum ilan etmişti. Aynı zamanda Afrika Birliği, virüsün hızla yayıldığına dair kıta çapında müdahale gerekliliğini vurguladı.

Virüsün Bulaşma Yöntemleri

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgenlerden veya enfekte bireylerden bulaşabilir. Dokunma, enfekte giysilerin kullanımı ve vücut sıvılarıyla temas, bulaşma yolları arasında yer alıyor.

Belirtiler ve Tedavi Yöntemi

Virüs, insanlarda yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, yorgunluk ve ciltte benzer kabarcıkları ortaya çıkartıyor. Özel bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte antiviral ilaçlarla tedavi ediliyor. Vakaların çoğu hastalığı hafif geçirip, birkaç hafta içinde iyileşiyor.

DSÖ, 2022 yılında 'maymun çiçeği hastalığı' adını 'mpox' olarak değiştirmiştir.