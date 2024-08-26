Tayland'da Muson Yağmurları Sebebiyle Sel ve Heyelanlar: 22 Ölü

Tayland'da Doğal Afet: Sel ve Heyelanlar

Tayland, bu yılki muson dönemi sırasında yaşanan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarla sarsıldı. Ölü sayısının 22'ye yükseldiği bildiriliyor.

Afet Yönetimi ve Etkileri

Bangkok Post gazetesinin aktardığına göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) resmi açıklamasında, yaklaşık 30 bin hanenin etkilediği ve yaralanan 19 kişi olduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Sel Riskinin Sürdüğü Bölgeler

Açıklamada, sel riskinin Chiang Rai, Nan, Phayao, Phetchabun ve Phrae eyaletlerinde devam ettiği uyarısında bulunuldu. Güney Asya'da her yıl haziran ile eylül ayları arasında etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afetlere yol açmaya devam ediyor.