Tayland'da Ormanda Terk Edilen Yeni Doğan Fil Yavrusu Kurtarıldı

Kanchanaburi'de bulunan yavru filin tedavisi sürüyor

The Straits Times'ın haberine göre, Tayland'ın Kanchanaburi eyaletinde annesi tarafından ormanda terk edildiği belirtilen yeni doğmuş bir fil yavrusu yetkililer tarafından kurtarıldı.

Attapol Charoenchansa, Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü, Thong Pha Phum bölgesindeki bir tarım arazisinde sürüsünden ayrı ve bitkin halde bulunan yavru fili tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, yavru filin arka bacağının yaralı olduğunu tespit ederek, hayvanı derhal tedavi altına aldı.

Lam Khlong Ngu Ulusal Parkı Şefi Akkanit Klangpraphan ise bölgede herhangi bir yetişkin file rastlanmadığını bildirdi.

Civar köylerdeki görgü tanıklarının ifadelerine göre yavru filin 20 Eylül'de doğduğu belirtiliyor. Yetkililer, yeni doğan filin Suphan Buri'deki Bueng Chawak Yaban Hayatı Yönetim ve Geliştirme Merkezi'ne sevk edilmesinin değerlendirildiğini açıkladı.