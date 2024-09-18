Tayland'da Piton Saldırısına Uğrayan Kadın İki Saat Boyunca Kurtarılmayı Bekledi

Tayland'da Piton Saldırısı: 64 Yaşındaki Kadın İki Saat Kurtarılmayı Bekledi

Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde, 64 yaşındaki bir kadın kendi evinde korkunç bir olayla karşılaştı. Kadın, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki bir pitonun saldırısına uğradı.

Bölgedeki Olayın Detayları

Olay, Phra Samut Chedi bölgesinde meydana geldi. Kadın, pitonun vücudunu sarma eylemiyle baş başa kalırken, yardım çığlıklarını komşuları duydu. Durumu hemen acil servise bildirdiler.

Kurtarma Operasyonu

Kurtarıcı ekipler, kadının sarmalanmış olduğu pitonu çıkarmak için yaklaşık iki saat boyunca çaba sarf etti. Nihayetinde, kadın kurtarıldı ve korkunç deneyim son buldu.

Pitonun ortalama 20 kilogram ağırlığında olduğu ve kadının yaşadığı bu olağanüstü deneyimin, yerel halk arasında şok etkisi yarattığı bildirildi.