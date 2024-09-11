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Tayland'da Şiddetli Yağışlar: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'ın kuzeyinde meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:57
Tayland'da Şiddetli Yağışlar: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'daki Sel ve Heyelanlar Sırasında Can Kaybı

Tayland'ın kuzey bölgesinde etkili olan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketi ve heyelanlar, felaketin boyutlarını gözler önüne serdi. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu olaylar neticesinde 4 kişi yaşamını yitirdi ve yüzlerce kişi mahsur kaldı.

Yerli Yerleşim Yerlerinin Durumu

Bangkok Post'un yayımladığı habere göre, Chiang Mai ve Chiang Rai eyaletleri, aşırı yağışlar dolayısıyla olumsuz etkilendi. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi, mahsur kalan insanların sayısını artırdığını ve yalnızca bu felaketler yüzünden 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yağışların Devamı ve Uyarılar

Meteorolojik uzmanlar, yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceği yönünde uyarılarda bulundu. Bangkok dahil olmak üzere toplam 48 şehir için 18 Eylül tarihine kadar şiddetli yağmur ve sel konusunda uyarı yapıldı. Bu durum, kuzeydeki birçok yolun da ulaşım için kapandığı bilgisini beraberinde getiriyor.

Acil Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Felaketten etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak amacıyla acil yardım ve arama kurtarma ekipleri seferber edildi. Yetkililer, olayın ciddiyetini göz önünde bulundurarak tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini belirtti.

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