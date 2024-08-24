Tayland'da Şiddetli Yağışlar Toprak Kaymasına Neden Oldu: 10 Kayıp

Tayland'da Trajedi: Toprak Kayması

Tayland'ın turistik merkezi Phuket, şiddetli yağışların yol açtığı felaketle sarsıldı. Karon ve Chalong bölgelerinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Tayland Afet Önlem ve Zarar Azaltma Dairesi tarafından duyuruldu.

Afet Bölgesindeki Hasar

Bangkok Post'un aktardığına göre, toprak kaymaları nedeniyle 250'den fazla ev, sellerin ve kaymaların etkisi altında kaldı. Yetkililer, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere 10 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Gelecekteki Önlemler

Yetkililer, felaket sonrası bölgedeki hasarın boyutunu değerlendirirken, gelecekte benzer olayları önlemek için ne gibi tedbirler alabileceklerini tartışıyorlar.