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Tayland'da Yeni Bir Siyasi Oluşum: Halk Partisi Kuruldu

Kapatılan İleri Hareket Partisi üyeleri, yeni oluşumlarıyla Halk Partisi'ni kurarak siyasete devam ediyorlar.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:46
Tayland'da Yeni Bir Siyasi Oluşum: Halk Partisi Kuruldu

Tayland'da Yeni Bir Parti: Halk Partisi

Tayland'da, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan İleri Hareket Partisi (MFP) üyeleri, siyasete yeni bir isimle devam etme kararı aldılar. Yeni kurulacak partinin adı Halk Partisi (Prachachon) olarak belirlendi.

Mahkeme Kararı ve Yeni Oluşum

Mahkeme, 7 Ağustos 2023 tarihinde, muhalefetteki MFP'nin kapatılması yönünde bir karar aldı. Bu karar, MFP üyelerinin, "Halk Partisi" adı altında yeni bir siyasi oluşumda mücadelelerine devam edeceklerine dair yaptıkları açıklama ile duyuruldu.

Lese Majeste Yasası ve Parti Kapatma Sebepleri

Tayland'daki Anayasa Mahkemesi, MFP'nin Lese Majeste olarak bilinen Ceza Kanunu'nun 112. maddesini değiştirmek için düzenledikleri kampanya sebebiyle partiyi kapatma kararı aldı. Bu yasa, monarşiyi eleştirenlere ağır hapis cezaları öngörmektedir.

Seçim Süreci ve Sonuçları

Tayland'da 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçimlerde genç muhalefet partisi MFP, 52 milyon seçmenin bulunduğu 400 seçim bölgesinde birinci gelerek önemli bir başarı elde etti. MFP'nin lideri Pita Limjaroenrat, başbakanlık için aday gösterildi ancak , 13 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen oylamada gerekli olan 376 parlamento üyesinin desteğini alamadı.

Bu yeni gelişmeler, Tayland'ın siyasi arenasında dikkat çeken bir değişim yaratmaya aday.

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