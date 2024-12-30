Tayland'da Yılbaşı Tatilinde 872 Trafik Kazası: 143 Ölü

Tayland'da Yılbaşı Tatili Trafik Kazalarında Can Kayıpları

Tayland'da yılbaşı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen 872 trafik kazası, 143 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Bangkok Post'un haberine göre, Adalet Bakanı Tawee Sodsong, bu trajik olaylarla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.

Aşırı Hız ve Alkol Kazalara Neden Oldu

Sodsong, 27-29 Aralık tarihleri arasında yoğun trafik nedeniyle yaşanan kazaların çoğunluğunun aşırı hız ve alkollü araç kullanma gibi faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, kazalarda 841 kişi de yaralandı.

Tayland'da yılbaşı döneminde trafikte yaşanan bu korkunç kazalar, ülkenin güvenlik önlemleri üzerine yeniden düşünmesini zorunlu hale getiriyor.