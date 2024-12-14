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Tayland'daki Festivalde El Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 48 Yaralı

Tayland'ın Tak kentindeki festivalde meydana gelen el bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 19:15
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:15
Tayland'daki Festivalde El Bombalı Saldırı: 3 Ölü, 48 Yaralı

Tayland'daki Festivalde Korkunç Saldırı

Tayland'ın Tak kentinde düzenlenen bir festivalde gerçekleşen el bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 48 kişi yaralandı. Olay, Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tak'ın Umphang bölgesindeki etkinlik sırasında meydana geldi.

Saldırı Detayları

Polis yetkilileri, festival esnasında yapılan dans gösterisinin yapıldığı alanın hedef alındığını belirtti. Yapılan açıklamalara göre, saldırı sonucunda 3 kişinin yaşamını yitirmesi ve yaralı olan 48 kişinin hastanelerde tedavi altına alınması, olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Güvenlik Güçlerinden Müdahale

Yetkililer, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin 2 şüpheliyi yakaladığını açıkladı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri olan Jorithu, polis sorgusunda rakip çeteyi hedef almak için içinde patlayıcı bulunan bir çanta taşıdığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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