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Tayland'daki Muson Yağmurları Sel Felaketine Yol Açtı

Tayland'daki muson yağışları, 36 bin evi su baskınına uğrattı, hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 14:11
Tayland'daki Muson Yağmurları Sel Felaketine Yol Açtı

Tayland'da Muson Yağmurları Sebebiyle Seller Etkili Oluyor

Tayland'ın kuzey ve orta bölgelerinde etkisini sürdüren muson yağmurları, 36,199 evi su baskınına maruz bıraktı. Bu durumu Tayland'daki yerel medyanın önde gelen yayın organlarından biri olan "The Nation" duyurdu.

Şiddetli Yağışlar ve Hayat Kayıpları

Afet Önleme ve Zarar Azaltma Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı yağışlar, 7 ildeki 24 bölgedeki durumu etkiliyor. Açıklamada, sel felaketleri nedeniyle yaşanan hayat kaybının 33 kişiye yükseldiği bildirilirken, 24 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Muson Mevsiminin Etkileri

Son verilere göre, ağustos ayından bu yana muson yağışları toplamda 106,467 haneyi etkilemiş durumda. Güney Asya'da haziran ile eylül arasındaki muson dönemi, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara sebebiyet vermekte.

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