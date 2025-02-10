Tayland, Hastane Şiddet Olaylarına Karışan 4 İsrailli Turisti Sınır Dışı Etti

Tayland'da Hastane Şiddet Olayları

Tayland'ın kuzeyindeki bir hastanede meydana gelen şiddet olayları nedeniyle 4 İsrail vatandaşı sınır dışı edildi. Bangkok Post gazetesine göre, motosiklet kazasında yaralanan bir arkadaşlarını ziyarete gelen bu İsrailliler, Pai bölgesindeki bir hastanenin acil servisine zorla girdi.

Olayların Ardından Cezalar ve Sınır Dışı İşlemleri

Yaralı arkadaşlarını ziyarete gelen grup, hastane acil servisinden ayrılmayı reddedince, hastane personeli durumu polis ekiplerine bildirdi. İlgili olay sırasında, suçlamalara göre bu kişilerin kamu malına zarar verme ve hastane personelini tehdit etme eylemlerinde bulunduğu belirtildi.

Olayların ardından, her biri 3000 baht (yaklaşık 88,61 dolar) para cezası alan 4 İsrail vatandaşı, Tayland Göçmen Bürosu tarafından sınır dışı edildi. Turist vizeleri iptal edilen bu kişilerin Tayland'daki macerası böylece son bulmuş oldu.