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Tayland'ın En Genç Başbakanı Paetongtarn Şinavatra Göreve Başladı

Tayland'ın 37 yaşındaki yeni başbakanı Paetongtarn Şinavatra, görevine başladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:44
Tayland'ın En Genç Başbakanı Paetongtarn Şinavatra Göreve Başladı

Tayland'ın En Genç Başbakanı

Tayland, 37 yaşındaki yeni başbakanı Paetongtarn Şinavatra ile yeni bir döneme adım attı. Eski başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı olan Paetongtarn, parlamentoda gerçekleştirilen oylamayla ülkenin en genç başbakanı olarak göreve resmen başladı.

Yemin Töreni ve İlk Açıklamalar

Yemin töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Paetongtarn, görevine açık fikirli bir bakış açısıyla yaklaşacağını vurgulayarak, "Gelecekte başarmam gereken kendi hedeflerim ve işlerim var ama elbette babamın tüm yorumları benim için değerli," ifadelerini kullandı.

Şinavatra Ailesinin Başbakanlık Geleneği

Paetongtarn, Şinavatra ailesinden başbakanlık görevini üstlenen üçüncü kişi oldu. Anayasa Mahkemesi, 14 Ağustos'ta Başbakan Srettha Thavisin ve kabine üyelerinden Pichit Chuenbanı "hukuksuz atama" gerekçesiyle azletmişti.

Pheu Thai Partisi ve Koalisyon

Pheu Thai Partisi ve koalisyon ortakları, Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra'yı yeni lider olarak aday gösterdi. Eski başbakan Taksin, 2006 yılında askeri darbe sonucu görevinden uzaklaştırılmıştır.

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