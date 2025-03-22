Tayland, İsrail'in Ateşkesi Bozmasını Endişeyle Karşılıyor

Tayland, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını artırmasını endişe ile karşıladı ve tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 13:24
Tayland, İsrail'in Ateşkesi Bozmasını Endişeyle Karşılıyor

Tayland'dan Endişeli Açıklama

Tayland, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasına "endişe ve hayal kırıklığıyla" yanıt verdi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, bu durum hakkında bir açıklama yaparak, tüm taraflara azami itidal çağrısında bulundu.

İnsani Yardım ve Ateşkes Müzakereleri Önemli

Açıklamada, Orta Doğu'da istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için Gazze Şeridi'nde insani yardım akışının sağlanması ve ateşkesin yürürlüğe girmesi amacıyla müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sonrası 18 Mart sabahı itibarıyla şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılarda, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı ise 49 bin 747, yaralı sayısı ise 113 bin 213'e ulaştı.

Yeni Ateşkes Teklifleri Reddedildi

İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini belirterek, Hamas'a karşı giderek artan askeri güçle hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde sorumluluklarını yerine getirerek Gazze'deki Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını ifade etti.

Siyasi Gelişmelerin Etkisi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların ardından başlaması ise dikkat çekti.

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