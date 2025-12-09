Tayland: "Kamboçya’nın Askeri İmkanlarını Etkisiz Hale Getireceğiz"

Genelkurmay Başkanı'ndan sert açıklama

Tayland Genelkurmay Başkanı Orgeneral Chaiyapruek Duangpraphat, Kamboçya ile sınır hattında süren çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada ordunun yeni bir döneme girdiğini belirtti. Duangpraphat, ordunun temel hedefinin Kamboçya’nın askeri kapasitesini belirli ölçüde etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı, Kamboçya askerlerinin sınır bölgelerinde tekrarlanan ihlallerine atıfta bulunarak, "Bu kez Kamboçya’nın kapasitesini kısıtlamamız gerekiyor. Uzun menzilli saldırı kabiliyetleri de dahil olmak üzere sahip oldukları askeri imkânları etkisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte, şimdiye kadar yürütülen temkinli operasyonlardan farklı bir yaklaşıma geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hava operasyonları: BM-21 hedef alındı

Tayland Kraliyet Hava Kuvvetleri Sözcüsü Chakkrik Thammavichai, dün ve bugün gerçekleştirilen hava operasyonlarına dair bilgi verdi. Thammavichai, lazer güdümlü F-16 savaş uçaklarının Kamboçya’ya ait BM-21 roket sistemlerinin bulunduğu mühimmat depolarını hedef aldığını belirtti.

Thammavichai ayrıca, hava saldırılarının "Kamboçya’nın Tayland güçlerini ve Tayland halkının güvenliğini tehdit eden tüm girişimleri sona erdirene kadar süreceğini" kaydetti.

Başbakan ve hükümetin tutumu

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile olası müzakerelere ilişkin henüz temas kurulmadığını belirterek askeri operasyonların devam edeceğini ifade etti. Anutin, "Gelinen bu noktada, yapılması gerekeni yapmak zorundayız. Hükümet olarak Tayland ordusuna tam yetki verdik ve ordumuzu destekliyoruz" dedi.

Başbakan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında da sınırda hayatını kaybeden Tayland askerlerine ilişkin duygularını paylaştı: "Tayland’ın egemenliğini savunmak için sınırda hayatlarını feda eden cesur kahramanlara en derin saygılarımı sunuyorum. Ailelerine içten desteğimi iletiyor, her bir aile üyesine en iyi şekilde sahip çıkacağıma söz veriyorum. Bu fedakarlıklar asla boşa gitmeyecek."

Kamboçya tarafında can kaybı ve tahliyeler

Kamboçya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre çatışmalarda 2 sivil daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9’a yükseldi ve 20 kişi yaralandı. Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey ve Pursat eyaletlerinden 54.550 kişinin tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındığını aktardı.

Tayland ordusunun son açıklamasında ise 4 askerin yaşamını yitirdiği ve aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişinin yaralandığı bildirildi. Toplam can kaybı tarafların bildirimleriyle birlikte 13’e yükselmiş durumda.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının arka planı

Tayland ile Kamboçya birlikleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırındaki egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık karşı karşıya geliyor. İki ülke arasında gerilim temmuz ayında tırmanmış, 5 gün süren çatışmalarda karşılıklı saldırılarda 48 kişi hayatını kaybetmiş ve çatışmalardan 300 binden fazla sivil etkilenmişti.

Temmuz sonrası iki ülke başbakanları ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya’da bir araya gelerek ateşkes anlaşması imzalamıştı. Ancak ateşkesten sonra sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basması ve Bangkok yönetiminin mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurdu.

Son çatışma, Tayland ordusunun dün Kamboçya’nın Tayland askerlerine yönelik saldırısına karşılık hava saldırıları başlatmasıyla patlak vermişti ve bölgedeki gerilim devam ediyor.

