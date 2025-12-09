Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmaları: Can Kaybı 11’e Yükseldi, On Binler Tahliye Edildi

Tayland ile Kamboçya sınırındaki çatışmalarda can kaybı 11’e yükseldi

Güneydoğu Asya’da Tayland ile Kamboçya arasında yeniden alevlenen sınır çatışmalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11 olarak açıklandı. Sınır hatlarındaki siviller için geniş çaplı tahliye ve güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Can kaybı ve yaralanmalar

Kamboçya yönetiminin açıklamasına göre çatışmalarda 7 sivil yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, Preah Vihear, Oddar Meanchey ve Banteay Meanchey illerinden en az 21.219 kişinin tahliye edildiğini ve bu üç ilde okulların çoğunda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Tayland ordusu ise çatışmalarda 4 asker hayatını kaybettiğini, 18 asker yaralandığını açıkladı. Sınır hattındaki Buriram, Surin, Si Sa Ket ve Ubon Ratchathani eyaletlerinde 430 binden fazla kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Liderlerin açıklamaları

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Kamboçya ile kısa vadede herhangi bir müzakere ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Anutin, Tayland ordusunun Kamboçya’nın askeri kapasitesini "uzun süreli olarak devre dışı bırakmayı" hedeflediğini belirterek, "Ateşkesten bu yana sınır bölgelerinde askerlerimize yönelik saldırıların ardından müzakere söz konusu olamaz. Egemenliğimizi tehdit etmelerine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Anutin, çatışmaların ardından daha önce arabuluculuk yapan Malezya Başbakanı Enver İbrahim veya ABD Başkanı Donald Trump ile temas kurulup kurulmadığı yönündeki soruya ise "Hayır, bu iki ülke arasında bir meseledir" cevabını verdi.

Kamboçya tarafında sürecin Senato Başkanı Hun Sen tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Hun Sen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ateşkese saygı göstermek amacıyla 24 saatten fazla süreyle sabırlı davrandıklarını, ancak Tayland’ın saldırıları sonrası karşılık vermek zorunda kaldıklarını belirtti. Hun Sen, Kamboçya’nın Tayland’ın saldırılarına "gece ve bu sabah" misilleme yaptığını ve "Kamboçya barış istiyor, ancak topraklarını savunmak için karşılık vermek zorunda bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası çağrılar

Çatışmaların tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden taraflara Ekim ayında imzalanan ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymaları çağrısında bulundu. Trump, her iki ülkenin de şiddeti sona erdirme taahhütlerini yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise taraflara diyalog çağrısı yaparak şunları söyledi: "Kamboçya ve Tayland arasında yeniden silahlı çatışmalar yaşandığına dair gelen haberlerden endişe duyuyorum. Tarafları, olaylar daha fazla şiddetten kaçınmaya, ateşkese yeniden bağlı kalmaya ve anlaşmazlığa kalıcı bir çözüm bulmak için tüm diyalog mekanizmalarını kullanmaya davet ediyorum. Birleşmiş Milletler, bölgede barış, istikrar ve kalkınmanın teşvik edilmesine yönelik tüm girişimlere destek vermeye hazırdır."

Suçlamalar ve sınırdaki askeri uygulamalar

Taraflar birbirini özellikle sivillerin yaşadığı bölgelere ateş açmakla suçluyor. Tayland ordusu, Kamboçya’nın çok namlulu roketatar sistemleri, kamikaze İHA’lar ve bomba yüklü İHA’lar kullandığını; bazı roketlerin sivillerin yaşadığı bölgelere isabet ettiğini öne sürüyor. Kamboçya ise Tayland’ın sınırdaki Pursat eyaletinde sivillerin yaşadığı bölgelere ayrım gözetmeksizin ateş açtığını belirtiyor.

Sınır anlaşmazlığının arka planı

Tayland ile Kamboçya askerleri, 20. yüzyılın başında çizilen yaklaşık 817 kilometrelik kara sınırında süregelen egemenlik tartışmaları nedeniyle sık sık çatışıyor. İki ülke arasında Temmuz ayında yaşanan tırmanış beş gün süren şiddetli çatışmalara dönüşmüş, karşılıklı saldırılarda toplam 48 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 300 binden fazla sivil etkilenmişti.

Temmuz çatışmalarının ardından iki ülkenin başbakanları ASEAN Zirvesi kapsamında Malezya’da bir araya gelmiş ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile ABD Başkanı Donald Trump ın katılımıyla bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ancak ateşkes sonrasında sınır hattında görev yapan Tayland askerlerinin birçok kez kara mayınlarına basarak yaralanması ve Bangkok yönetiminin söz konusu mayınlardan Kamboçya’yı sorumlu tutması üzerine Tayland, geçtiğimiz ay ateşkes anlaşmasının uygulanmasını askıya aldığını duyurmuştu.

Son çatışma Tayland ordusunun dün Kamboçya’nın Tayland askerlerine yönelik saldırısına karşılık hava saldırıları başlatmasıyla patlak verdi ve bölgedeki gerilim sürüyor.

TAYLAND İLE KAMBOÇYA ARASINDA YENİDEN PATLAK VEREN SINIR ÇATIŞMALARINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ.