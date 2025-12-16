Tayland-Kamboçya Sınır Çatışması: Can Kaybı 45’e Yükseldi, 700 Bin Tahliye

Tayland-Kamboçya Sınır Çatışmalarında Can Kaybı 45’e Yükseldi

7 Aralık’tan bu yana süren sınır çatışmalarında tarafların açıkladığı resmi verilere göre toplam can kaybı 45e yükseldi ve 700 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Can kayıpları ve tahliyeler

Taylandlı yetkililer, çatışmalarda 17 askerin ve 15 sivilin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralandığını bildirdi. Sınır hattındaki riskli bölgelerden tahliye edilen 261 binden fazla kişinin geçici sığınaklara yerleştirildiği belirtildi.

Kamboçya tarafı ise 13 sivilin yaşamını yitirdiğini ve 5 sivilin yaralandığını açıkladı. Kamboçya, çatışmalarda hayatını kaybeden veya yaralanan asker sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı. Kamboçya İçişleri Bakanlığı, sınır eyaletlerinden 421 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Yetkili açıklamaları ve tepki

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes çağrısına ilişkin olarak, "ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında ateşkes istiyorsa, önce Kamboçya’dan ateş etmeyi bırakmasını istemeli" şeklinde konuştu. Charnvirakul, Tayland’ın Kamboçya’dan gelen tehditler etkisiz hale getirilene dek savunma operasyonlarını sürdüreceğini vurguladı ve uluslararası çağrılara rağmen askerî faaliyetlerin tek taraflı durdurulmayacağını belirtti.

ASEAN toplantısı ertelendi

Sınır gerilimleri nedeniyle Malezya’da bugün yapılması planlanan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Özel Toplantısı ileri bir tarihe alındı. ASEAN Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, toplantının 21 Aralık tarihine ertelendiğini açıkladı ve "Her iki tarafa da çatışmaların durdurulması çağrısını sürdürüyoruz. Taraflarla her gün sanal ortamda temas halindeyim. Her şeyin uygun şekilde hazır olmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

Çin'den ateşkes çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, çatışmaların başladığı günden bu yana her iki tarafla çeşitli kanallardan temas halinde olduklarını belirterek, taraflara ateşkesi sağlama ve çatışmaları sona erdirme çağrısı yaptı. Guo, "Çin, Kamboçya ve Tayland’ın çatışmaların durdurulmasına katkı sağlayacak tüm önlemleri almasını ve gerilimi en kısa sürede azaltmasını umuyor. Çin, Tayland ile Kamboçya arasında ateşkesin sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için yapıcı rol oynamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Tayland yakıt sevkiyatını durdurdu

Tayland ordusu, çatışmalar kapsamında Laos üzerinden Kamboçya’ya ulaştırıldığı şüphesi bulunan yakıt tankerlerinin geçişini askıya aldı. Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, bazı yakıt tankerlerinin Kamboçya askerî birliklerine sevk edildiği şüphesiyle sevkiyatın geçici olarak durdurulduğunu belirtti ve kararın Laos hükümetini veya halkını hedef almadığını, sadece güvenlik tedbiri olduğunu vurguladı. Kararın ardından Chong Mek sınır kapısında çok sayıda akaryakıt tankerinin bekletildiği görüldü.

Çatışmalar 9’uncu güne girerken, bölgedeki insani durum ve diplomatik çabalar yoğunlaşıyor.

