Tayland-Kamboçya sınırında "dikenli tel" gerilimi: Yaklaşık 10 yaralı

Tayland'ın Kamboçya sınırına dikenli tel çekme girişimi protestoları büyüttü; çıkan arbedede yaklaşık 10 Kamboçyalı yaralandı, taraflar ateşkese bağlılıklarını yineledi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 16:26
Tayland-Kamboçya sınırında "dikenli tel" gerilimi: Yaklaşık 10 yaralı

Tayland-Kamboçya sınırında "dikenli tel" gerilimi: Yaklaşık 10 yaralı

Tayland'ın Kamboçya sınırına dikenli tel çekme girişimi, Banteay Meanchey eyaletinin Ou Chrov bölgesinde Kamboçyalı siviller ile Tayland askerleri arasında arbedeye dönüştü. Olayda yaklaşık 10 Kamboçyalı yaralandı.

Çatışma ve yaralanmalar

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Ou Chrov'daki sınır hattında yaşayan Kamboçyalılar, Tayland askerlerinin sınıra dikenli tel çekmeye çalışmasını protesto etti. Banteay Meanchey Valisi Oum Reatrey, Tayland askerlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verdiğini ve olayda yaklaşık 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tayland'ın açıklaması

Bangkok Post'a göre yetkililer, Khok Sung bölgesi yakınlarında Kamboçyalı sivillerin Taylandlı yetkililere saldırdığını iddia etti. Yetkililer, çıkan arbedede Kamboçyalıların dikenli tellere zarar verdiğini ve bir kısmını kaldırdığını öne sürdü.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kamboçyalıların olay yerinden dağılması için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını belirterek "Kamboçya, anlaşmaları ihlal etti ve düşmanlık gösterdi." ifadelerini kullandı.

Gerginliğin geçmişi

Güneydoğu Asya'da yer alan iki ülke, 817 kilometrelik sınır hattına rağmen uzun süredir toprak anlaşmazlıkları yaşıyor. Sınır anlaşmasının ihlali üzerine 28 Mayıs'ta kısa süreli çatışma yaşanmış, ordular sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi konusunda anlaşmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz'da sınır hattında çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi yaşamını yitirdi. 28 Temmuz'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

10 Eylül'de Kamboçya ve Tayland'dan yetkililer bir araya gelerek, 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına olan bağlılıklarını yineledi.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira
2
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi' Paneli
3
Yurdakul: Terörsüz Türkiye Devlet Politikası Haline Geldi
4
Tokat Artova'da makilik yangını söndürüldü: 50 dönüm zarar
5
THY Port Sudan uçuşlarını başlattı — İstanbul-Port Sudan seferleri
6
TEKNOFEST Zaman Tüneli: Teknolojinin Dünü ve Bugünü
7
Kırklareli'de IPARD III Tanıtımı: TKDK Başkanı Antalyalı'dan 74 Milyar Dolar Vurgusu

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa