Tayland-Kamboçya sınırında "dikenli tel" gerilimi: Yaklaşık 10 yaralı

Tayland'ın Kamboçya sınırına dikenli tel çekme girişimi, Banteay Meanchey eyaletinin Ou Chrov bölgesinde Kamboçyalı siviller ile Tayland askerleri arasında arbedeye dönüştü. Olayda yaklaşık 10 Kamboçyalı yaralandı.

Çatışma ve yaralanmalar

Kamboçya merkezli Khmer Times gazetesinin haberine göre, Ou Chrov'daki sınır hattında yaşayan Kamboçyalılar, Tayland askerlerinin sınıra dikenli tel çekmeye çalışmasını protesto etti. Banteay Meanchey Valisi Oum Reatrey, Tayland askerlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle karşılık verdiğini ve olayda yaklaşık 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

Tayland'ın açıklaması

Bangkok Post'a göre yetkililer, Khok Sung bölgesi yakınlarında Kamboçyalı sivillerin Taylandlı yetkililere saldırdığını iddia etti. Yetkililer, çıkan arbedede Kamboçyalıların dikenli tellere zarar verdiğini ve bir kısmını kaldırdığını öne sürdü.

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA), Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Kamboçyalıların olay yerinden dağılması için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanıldığını belirterek "Kamboçya, anlaşmaları ihlal etti ve düşmanlık gösterdi." ifadelerini kullandı.

Gerginliğin geçmişi

Güneydoğu Asya'da yer alan iki ülke, 817 kilometrelik sınır hattına rağmen uzun süredir toprak anlaşmazlıkları yaşıyor. Sınır anlaşmasının ihlali üzerine 28 Mayıs'ta kısa süreli çatışma yaşanmış, ordular sorunun barışçıl yolla çözümlenmesi konusunda anlaşmıştı.

Yaklaşık iki ay sonra, 24 Temmuz'da sınır hattında çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi yaşamını yitirdi. 28 Temmuz'da Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından tarafların "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

10 Eylül'de Kamboçya ve Tayland'dan yetkililer bir araya gelerek, 28 Temmuz'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına olan bağlılıklarını yineledi.