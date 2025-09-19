Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Başbakanlığındaki Yeni Kabineyi Onayladı

Tayland Kralı Vajiralongkorn, Anutin Charnvirakul liderliğindeki yeni kabineyi onayladı; Anutin hem başbakan hem içişleri bakanı olacak, kabinenin gelecek hafta göreve başlaması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:10
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul başkanlığındaki yeni kabineyi resmi olarak onayladı.

Kabinenin ana hatları

Açıklamada, Anutin Charnvirakul'un hem başbakan hem de içişleri bakanı olarak görev yapacağı ve kabinenin Kral Vajiralongkorn'dan onay aldığı belirtildi.

Kabinede ayrıca Sihasak Phuangketkeow'un dışişleri bakanı, Ekniti Nitithanprapas'ın ise maliye bakanı olarak yer alacağı kaydedildi.

Onay alan kabinenin, Kral'ın huzurunda yemin etmesinin ardından gelecek hafta göreve başlaması bekleniyor.

Parlamento oylaması ve seçim verileri

Bhumjaithai Partisi lideri Anutin Charnvirakul, 5 Eylül'de gerçekleşen seçimde Pheu Thai Partisinden Chaikasem Nitisiri'ye karşı başbakan seçilmişti. Parlamento oylamasında Anutin, Temsilciler Meclisi'nin 492 aktif üyesi arasında gerekli çoğunluk olan 247'den fazla oy almıştı.

Önceki başbakanın görevden alınması

Bir önceki Başbakan Paetongtarn Şinavatra, Kamboçya Senato Başkanı ve eski Başbakan Hun Sen'e "Amca" diye hitap ettiği ve Taylandlı askeri komutanı görevden alacağını söylediği anlaşılan 17 dakikalık telefon görüşmesinin basına sızdırılmasının ardından görevinden olmuştu.

Şinavatra'nın koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekilmişti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şinavatra'yı önce görevden uzaklaştırmış, ardından "Hun Sen ile telefon görüşmesinde etik kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azletmişti. Şinavatra, ülkede Anayasa Mahkemesi tarafından görevden alınan son 17 yıldaki 5'inci başbakan olmuştu.

Kamuoyunda yeni kabinenin yemin töreni ve görev dağılımına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki hafta takip edileceği belirtiliyor.

