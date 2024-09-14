Tayland Mutfağı İstanbul'da Tanıtıldı

Tayland Mutfağı İstanbul'da Buluştu

Dünya genelinde popüler Asya mutfakları arasında yer alan Tayland yemekleri, İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir etkinlikte tanıtıldı.

Etkinlik Detayları

Tayland'ın Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde, Conrad Bosphorus Istanbul otelinde düzenlenen "Tayland Lezzetleri" etkinliği, katılımcılara Tayland mutfağının sevilen yemeklerini sunarak büyük ilgi topladı.

Büyükelçinin Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Tayland'ın Ankara Büyükelçisi Apirat Sugondhabhirom, Türkiye ve Tayland'ın gastronomi alanındaki güçlü yönlerine dikkat çekti. Büyükelçi, "Her iki ülkenin mutfakları dünya çapında beğeni topluyor ve bu etkinliği düzenlememizdeki sebep, Tayland kültürünü Türk halkına tanıtmaktır," dedi.

Gastronomi ile Kardeşlik Vurgusu

Apirat, Tayland'ın zengin kültürel çeşitliliğine değinerek, etkinliğin iki ülke arasındaki sevgi ve kardeşliği artırmasını umduğunu belirtti.

Şef Nooror'dan Lezzetler

Etkinlikte yemekleri hazırlayan ünlü Blue Elephant restoran zincirinin sahibi şef Nooror Somany Steppe, katılımcılara Tayland mutfağında öne çıkan çeşitli lezzetleri tanıttı. Şef, "Bu akşam kaygana benzer Rhum, Tay usulü dana köfte, Jaeng Lon, Tom Som Kamin Kai ve massaman soslu kuzu gibi lezzetler sunduk," diye konuştu.

Tayland’ın Güzellikleri

Etkinlikte, Tayland'ın doğal güzelliklerini ve kültürel mirasını tanıtan videolar gösterildi. Ayrıca geleneksel Tay dansları sergilendi, katılımcılar emsalsiz bir deneyim yaşadı.