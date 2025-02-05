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Tayland, Myanmar'daki Elektrik Akışını Durdurarak Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Ediyor

Tayland, Myanmar'daki dolandırıcılığa karşı bölgeye sağlanan elektrik, gaz ve internet hizmetlerini kesti.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:53
Tayland, Myanmar'daki Elektrik Akışını Durdurarak Çevrim İçi Dolandırıcılıkla Mücadele Ediyor

Tayland'dan Çarpıcı Önlem: Elektrik Akışı Kesildi

Tayland, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerini önlemek amacıyla sınırın Myanmar tarafındaki bazı bölgelere sağladığı elektriği kesti. Bu karar, Bangkok yönetiminin uluslararası suç örgütlerine karşı uyguladığı sıkı önlemlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Dolandırıcılıkla Mücadele İçin İleri Adım

Tayland Ulusal Güvenlik Konseyi ve çeşitli kamu kuruluşları, ulusal güvenliği koruma ve dolandırıcılıkla mücadele hedefleri doğrultusunda, Myanmar'da sınıra yakın 5 kasabada elektrik, gaz ve internet hizmetlerinin sonlandırılmasına karar verdi.

Ekonomik Zararlar ve Önlemler

Tayland İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, bu bölgelere sağlanan elektrikten elde edilen gelirlerin yıllık **17,8 milyon dolar** olduğunu, ancak dolandırıcılığın ülkeye günlük **2,3 milyon dolar** gibi yüksek bir maliyet getirdiğini vurguladı. Bu nedenle elektrik akışının kesilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Suç Örgütlerinin Faaliyet Alanı

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'daki suç örgütlerinin, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine katılımı artırdığı alanlar olarak biliniyor. Bu durum, Tayland hükümetini harekete geçiren önemli bir neden oldu.

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