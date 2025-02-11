Tayland, Myanmar Sınır Muhafızları Üzerine Tutuklama Emri Çıkarıyor

Tayland Hükümeti, Myanmar'ın Sınır Muhafızları Üzerinde İnsan Kaçakçılığı İddialarıyla Hareket Geçti

Tayland hükümeti, Myanmar'ın Sınır Muhafız Güçleri'nden (BGF) üç üst düzey yetkili hakkında insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklama emri çıkaracak. The Star'ın yaptığı habere göre, Tayland Adalet Bakanı Tawee Sodsong konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tutuklama Talebi İçin Yeterli Kanıt Toplandı

Adalet Bakanı Tawee, Tayland Özel Soruşturma Dairesi (DSI) tarafından BGF'den Albay Saw Chit Thu, Yarbay Mote Thone ve Binbaşı Tin Win hakkında yeterli kanıtın toplandığını belirtti. Bakan, bu kişilere ek olarak, belirli sayıda yabancı uyruklu şahsın da insan kaçakçılığı operasyonuna karıştığından şüphelendiklerini ifade etti.

ASEAN ile Koordinasyon Süreci

Tawee, tutuklama talebi için arama emirleri çıkarıldıktan sonra, şüphelilerin tutuklanması ve iade edilmesi amacıyla Myanmar askeri yönetimi ile koordinasyon içinde çalışacaklarını vurguladı. Bu işbirliğinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) kanallarını kullanarak gerçekleştirileceği aktarıldı.

Tayland Dışişleri Bakanı Temaslarda Bulundu

Öte yandan, Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, BGF yetkilileri için tutuklama emri çıkarılacağından haberdar olmadığını söyledi, bu durum Tayland hükümetinin iç mekanizmalarındaki iletişim eksikliklerini gündeme getirdi.