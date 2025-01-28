Tayland Prensesi, Sahibinin Ölümünden Sonra Yas Tutan Köpeği Sahiplendi

Tayland'da Prenses Siribha'nın Duygusal Hamlesi

Tayland'da Prenses Siribha Chudabhorn, sahibinin ölümünün ardından yas tutan bir köpeği sahiplendi. Yerel medyadan edinilen bilgiye göre, Korat kentinde köpeğiyle yaşayan evsiz bir kişi, Kasim 2024 tarihinde hayata veda etti.

“Moo Daeng”: Yas İçinde Bir Dost

“Kırmızı domuz” anlamına gelen Moo Daeng adlı köpek, sahibinin vefatının ardından birlikte yaşadıkları süpermarketin etrafında kalmaya devam etti. Süpermarket çalışanları, sahibinin kaybından bu yana bekleyen köpeği düzenli olarak beslediklerini belirtti.

Yas Tutan Köpeğin Hikayesi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Olayın ardından, sosyal medyada paylaşılan sahibinin ardından yas tutan köpek görüntüleri viral hale gelerek geniş bir dikkat topladı. Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un yeğeni Prenses Siribha, köpeği sahiplendiğini, yetkililerden ve süpermarket çalışanlarından izin alarak açıkladı.

Sağlık Kontrolü ve Duygusal Bir Bağ

Siribha'nın köpeği sahiplenmeden önce sağlık kontrolünden geçtiği bilgisi de verildi. Bu durum, yeni bir yuva bulmanın yanı sıra yaşanan duygu dolu anları daha da özel kıldı.

Hachiko'yu Hatırlatan Bir Hikaye

Bu olay, Japonya'da 1925 yılında yaşamış olan Hachiko isimli köpeği akıllara getirdi. Hachiko, sahibinin ölümünün ardından 9 yıl boyunca her gün aynı metro istasyonunun önünde beklemişti. Tayland'daki bu köpeğe, yaşadığı Korat bölgesine atıfta bulunularak Koratlı Hachiko adı verildi.