Tayland, Vatana İhanetle Suçlanan 6 Kamboçyalı Aktivisti İade Etti

Tayland'dan Kamboçya'ya İade

Tayland, haklarında 'vatana ihanet' suçlaması bulunan 6 Kamboçyalı aktivisti ülkelerine iade etti. Kamboçya'nın sürgündeki muhalif liderleri tarafından kurulan Khmer Demokrasi Hareketi, aktivistlerin 24 Kasım’da iade edildiğini açıkladı.

İade Sebepleri ve Sonrasındaki Endişeler

Açıklamada, sosyal medya platformu Facebook üzerinden Kamboçya hükümetini eleştiren paylaşımlar yaptıkları için bu aktivistlerin iade edildiği belirtildi. Kamboçya’daki hapishanelerde insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele görecekleri vurgulanarak, bu konuda endişeler dile getirildi.

Kamboçya Hükümetinin Suçlamaları

Kamboçya hükümeti, söz konusu aktivistlerin 2017 yılında feshedilen Kamboçya Ulusal Kurtarma Partisi ile bağlantılı olduklarını iddia ediyor. Yönetimi eleştiren ifadeler kullanan aktivistler, gözaltına alınmalarının ardından ağustosta vatana ihanetle suçlandı. Suçlu bulunmaları halinde, 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.