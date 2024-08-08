Taylor Swift'in Viyana Konserleri Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi

Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Viyana Konserleri İptal Edildi

ABD'li pop müzik yıldızı Taylor Swift, Avusturya'nın başkenti Viyana'da planlanan konserleri, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Olaylar, Viyana polisi tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla patlak verdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polisin, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik olası saldırı planları bulunan iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu durumda, konserlerin iptali kaçınılmaz hale geldi.

Konserleri Düzenleyen Kuruluşun Açıklaması

Konser organizatörü olan Barracuda Music sosyal medya aracılığıyla, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadelerini kullandı. Organizasyon biletlerin, 10 iş günü içerisinde iade edileceğini açıkladı.

Güvenlik Yetkililerinin Değerlendirmesi

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya yönelik hazırlıklarla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirtti. Ruf, gözaltına alınan kişilerden birinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Güvenlik endişeleri, özellikle büyük etkinliklerin düzenlendiği dönemlerde sıkça yaşanan bir konu. Bu gelişmeler, sanatçının ve hayranlarının güvenliğinin ön planda tutulduğunu gösteriyor.