Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Taylor Swift'in Viyana Konserleri Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi

Taylor Swift'in Avusturya konserleri, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. İki kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 00:11
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 00:11
Taylor Swift'in Viyana Konserleri Güvenlik Endişeleri Nedeniyle İptal Edildi

Ünlü Şarkıcı Taylor Swift'in Viyana Konserleri İptal Edildi

ABD'li pop müzik yıldızı Taylor Swift, Avusturya'nın başkenti Viyana'da planlanan konserleri, güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildi. Olaylar, Viyana polisi tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla patlak verdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Polisin, Swift'in konserleri dahil olmak üzere bazı etkinliklere yönelik olası saldırı planları bulunan iki kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. Bu durumda, konserlerin iptali kaçınılmaz hale geldi.

Konserleri Düzenleyen Kuruluşun Açıklaması

Konser organizatörü olan Barracuda Music sosyal medya aracılığıyla, "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok." ifadelerini kullandı. Organizasyon biletlerin, 10 iş günü içerisinde iade edileceğini açıkladı.

Güvenlik Yetkililerinin Değerlendirmesi

Avusturya Kamu Güvenliği Birimi Genel Müdürü Franz Ruf, olası bir saldırıya yönelik hazırlıklarla ilgili bilgi sahibi olduklarını belirtti. Ruf, gözaltına alınan kişilerden birinin DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğunu iddia etti.

Güvenlik endişeleri, özellikle büyük etkinliklerin düzenlendiği dönemlerde sıkça yaşanan bir konu. Bu gelişmeler, sanatçının ve hayranlarının güvenliğinin ön planda tutulduğunu gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak