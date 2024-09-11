Taylor Swift'ten Kamala Harris'e Destek

Taylor Swift, Kamala Harris ile Seçim Mücadelesine Destek Verdi

Amerikan müziğinin önde gelen isimlerinden Taylor Swift, 5 Kasım 2023'te yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris’i destekleyeceğini duyurdu. Bu açıklama, Swift'in sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar eşliğinde geldi.

Harris ve Walz'e Oyu Olacak

Swift, seçimlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Harris'in gerçekleştirdiği ilk canlı yayın tartışmasının ardından Instagram sayfasında bir mesaj paylaştı. Sanatçı, oyunu Kamala Harris ve yardımcısı Tim Walz’den yana kullanacağını ifade etti.

Huzur Vurgusu

Swift, Harris'in "mücadelesine" destek verdiğini belirterek, "Bu ülkede kaos yerine sükunetle yönetim sağlarsak çok şey başarabileceğimize inanıyorum," şeklinde bir açıklamada bulundu.

Yapay Zeka Üzerinden Eleştiri

Swift, Trump'ın yapay zeka ile üretilmiş bir fotoğrafını paylaşarak kendisine yönelik destek aldığını iddia etmesi üzerine, bu açıklamayı yapmaya karar verdiğini belirtti. Ünlü sanatçı, yapay zekanın tehlikelerine de dikkat çekti.

Kedi Eşliğinde Destek Mesajı

Swift, destek mesajını kedisiyle çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Kamala Harris için duyurması ise anlamlı bulundu. Bu, Trump’ın başkan yardımcısı adayı James David Vance’in, "Bu ülkeyi çocuğu olmayan kedi sahibi kadınlar yönetiyor," şeklindeki açıklamalarına bir gönderme olarak değerlendirildi.