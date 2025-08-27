DOLAR
Taylor Swift ve Travis Kelce Nişanlandı

Taylor Swift ve Travis Kelce, Instagram üzerinden yaptıkları ortak duyuruyla nişanlandıklarını açıkladı; paylaşım milyonlarca beğeni aldı, Trump da tebrik etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 00:37
Taylor Swift ve Travis Kelce Nişanlandı

Taylor Swift ve Travis Kelce resmen nişanlandı

Taylor Swift ile Travis Kelce nişanlandıklarını takipçileriyle paylaştı. Çift, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yaptıkları ortak duyuruda, nişan yüzüklerini taktıklarını açıkladı.

Duyuru ve sosyal medyada yankı

Grammy Ödüllü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Swift, paylaşımının altındaki notta "İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor." ifadesini kullandı. Nişan merasiminden birkaç kare fotoğraf paylaşan çifte hayranları binlerce yorumla karşılık verirken, Swift'in paylaştığı bir nişan fotoğrafı 17 milyondan fazla beğeni topladı.

2023'ten beri birlikte olan çift, ABD'nin en ünlü isimleri arasında yer alıyor. Swift'i Instagram'da 280 milyon kişi takip ederken, Amerikan Futbol Liginin öne çıkan isimlerinden Kelce çıktığı maçlarda milyonlarca seyirciyi ekrana bağlıyor. Swift, nişanlısının maçlarını Süper Bowl dahil bizzat stadyumda takip ederek ona destek vermesiyle biliniyor.

Siyaset cephesinden tepki

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine çifti tebrik etti ve "Onlara sevgiler diliyorum. Bence o (Travis Kelce) harika bir oyuncu. Bence o harika bir adam ve bence o da (Taylor Swift) harika bir insan. Bu yüzden onlara mutluluklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Swift, Eylül 2024'te eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğini belirtmesinin ardından Trump, Truth Social'da "Taylor Swift'ten nefret ediyorum." yazan bir paylaşım yapmıştı.

Swift ve Kelce'nin nişan haberi sosyal medyada geniş yankı bulurken, çiftin gelecekteki adımları hem magazin hem spor dünyasının önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

