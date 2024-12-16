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Tayvan, ABD'den 38 Abrams Tankı Teslim Aldı

Tayvan, ABD'den aldığı 38 adet M1A2T Abrams tankının teslimatını gerçekleştirdi. Çin, teslimata sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:30
Tayvan, ABD'den 38 Abrams Tankı Teslim Aldı

Tayvan, 38 Abrams Tankı Aldı

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan, ABD'den satın aldığı M1A2T model 38 Abrams tankını teslim aldı. Tayvan Savunma Bakanlığı, tankların Hsinchu ilindeki Zırhlı Birlikler Eğitim Komutanlığına gönderildiğini duyurdu.

Ayrıca, tanklarla birlikte 4 adet M88A2 model zırhlı çekici aracın da teslim edildiği belirtiliyor. Tayvan, bu tankları uzun süredir talep ediyordu ve 2019 yılında eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan satışla birlikte tayin edilen 108 tank için toplamda 1,25 milyar dolar ödendi. İlk parti olan 38 tankın ardından, 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 42 ve 28 tankın teslim edilmesi bekleniyor.

Çin'den Sert Tepki

ABD'nin Tayvan'a tank teslimatı, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lin Cien, ABD'nin Tayvan ile askeri ilişkiler kurmasına ve silah satmasına karşı olduğunu yineledi. Lin, ABD'yi “tek Çin” ilkesine ve bu ilkenin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'ye bağlı kalmaya çağırarak, Tayvan’ı silahlandırmayı durdurma talebinde bulundu.

Sözcü Lin, "Tayvan otoritelerinin askeri yığınak yaparak bağımsızlık arayışının başarılı olamayacağını" vurgulayarak, Çin'in egemenliği, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını ifade etti. Tayvan, 1949'dan bu yana fiilen bağımsız bir yapı sergilemekte ancak Çin, ayrılığı tanımadığını her fırsatta belirtmektedir.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Çin, gerekirse güç kullanma tehdidinde bulunarak, adanın ana kara ile yeniden birleşeceğini ifade etmektedir.

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