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Tayvan Çevresinde Çin'e Ait 53 Askeri Hava Aracı ve 19 Gemi Tespit Edildi

Tayvan çevresinde, Çin'e ait 53 askeri hava aracı ve 19 savaş gemisi görüldü. Askeri hareketlilik artıyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 07:58
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 07:58
Tayvan Çevresinde Çin'e Ait 53 Askeri Hava Aracı ve 19 Gemi Tespit Edildi

Tayvan'da Askeri Hareketlilik Artıyor

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 53 askeri hava aracı ile 19 gemi tespit edildi. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimin artış göstermesine işaret ediyor.

Cıciang ve Fucien Eyaletlerinden Hava Hakimiyeti

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, dün akşamdan sabaha kadar 53 askeri hava aracının Ada çevresinde görüldüğü belirtildi. Bu hava araçlarından 23'ü, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"'yi geçerek, Tayvan'ın ilan ettiği Hava Savunma Tanımlama Bölgesi içerisindeki kuzey, güneybatı ve doğu bölümlerinde uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 11 savaş gemisi ve 8 resmi gemi tespit edildi.

Askeri Tatbikat İhtimali

Tayvan Savunma Bakanlığı daha önce de, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (ÇHKO), Tayvan Adası'nın karşı kıyısındaki Cıciang ve Fucien eyaletlerinin doğusundaki 7 hava sahası bölgesini kapattığını bildirmişti. Bu durumun, bölgedeki askeri hareketliliğin Bir tatbikatın habercisi olabileceği değerlendiriliyor.

Çin, Tayvan lideri Lai Ching-te'nin geçen hafta Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'ya gerçekleştirdiği ziyaret ile birlikte, ABD'nin Hawaii ve Guam adalarına uğramasına tepki göstermişti. Bu durum, tayvan-Çin arasındaki gerilimi daha da tırmandırıyor.

Öte yandan, Çin, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlıkta bulunan Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görüyor. Bu ayrılık ve egemenlik ihtilafı, Çin ana karası ile Tayvan arasında devam eden bir sorun olarak güncelliğini koruyor. Pekin yönetimi, son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artırarak, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

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