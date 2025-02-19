Tayvan Çevresinde Çin'e Ait Askeri Uçak ve Gemiler Tespit Edildi

Tayvan çevresinde Çin'e ait 36 askeri hava aracı ve 7 geminin tespit edildiği bildirildi; Tayvan durumu izliyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:35
Tayvan Çevresinde Çin'e Ait Askeri Uçak ve Gemiler Tespit Edildi

Tayvan Adası'nda Askeri Hava Araçları ve Gemiler Tespit Edildi

Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 36 askeri hava aracı ve 7 gemi tespit edildi. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan açıklamada, dünden bu sabaha kadar olan süre zarfında 36 askeri hava aracının uçuşunun görüldüğü belirtildi. Bu hava araçlarının 33'ünün, Tayvan Boğazı'ndaki tarafların etki alanlarını belirlediği varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği kaydedildi.

Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde Tansiyon

Tayvan'ın ilan ettiği Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)'nın kuzey, doğu ve güneybatı bölümlerinde uçuşlar gerçekleştiği bilgisi verildi. Ayrıca, Ada çevresinde Çin donanmasına ait 7 savaş gemisinin bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Tayvan ordusu, durumu sürekli izlediğini ve gerektiğinde yanıt vereceklerini açıkladı.

Gelişmeler Devam Ediyor

Gün içinde de 20 hava aracının daha uçuş yaptığı, bunlardan 15’inin yine orta çizgi’yi aştığı bildirildi. Bu hava araçları, ADIZ'ın kuzey, orta ve güneybatı bölgelerinde tespit edildi.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı

Çin, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görmekte ve 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık sürdüren adaya karşı askeri baskıyı artırmaktadır. Pekin yönetimi, gerekirse Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanımını da dışlamadığını vurgulamaktadır.

Çin, Tayvan Boğazı'nı kara suları olarak görmekte ve yabancı ülkelerin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkmaktadır. Bu durum, söz konusu ülkeler arasında gerginliğe yol açmaktadır.

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