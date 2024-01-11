Tayvan Çin'e ait 3 yüksek irtifa balonunun Ada çevresinde tespit edildiğini belirtti

Tayvan’ın savunma bakanlığı, sosyal medya sitesi X’te paylaştığı bir bildiride, Çin’in Ada’nın kuzeybatı ucuna yakın bir bölgede 3 adet yüksek irtifa balonu bıraktığını açıkladı. Balonlar, dün öğlen vakti 23 bin ila 25 bin fit yükseklikte fark edildi.

Tayvan Boğazı’ndaki “orta çizgi” adı verilen, Çin ve Tayvan’ın hava ve deniz sınırlarını belirlediği varsayılan çizgiyi aşan 3 yüksek irtifa balonu, Ada’nın farklı bölgelerinden geçerek doğu yönüne gitti. Balonlardan biri Ada’nın üzerinden, diğer ikisi ise kuzeyinden uçarak kayboldu.

Tayvan’da 13 Ocak’ta yapılacak seçimler öncesinde Çin’in ada çevresindeki askeri hareketleri arttı. Çin Dışişleri Bakanlığı, bugün sabah saatlerinde Ada’da 15 askeri araç ve 4 gemi gördüğünü açıkladı. Ayrıca, Çin’in uzaya fırlattığı bir uydunun Tayvan hava sahasını geçtiği ve ülke vatandaşlarının cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği de bildirildi.

Çin’in Ada çevresindeki yüksek irtifa balonları, Savunma Bakanlığı’nın 17 Aralık 2023’te duyurduğu günden bu yana artmaya devam ediyor. Bugüne kadar Ada’da 30 balon tespit edildi.

YILBAŞINDAN BUGÜNE HER GÜN RAPOR EDİLİYOR

Çin’in Ada çevresindeki yüksek irtifa balonları, yılbaşından bu yana her gün görülmeye devam ediyor. Bu balonların, Çin’in elektronik istihbarat toplamak için kullandığı düşünülüyor. Çin, Tayvan’ın bağımsızlığını tanımadığı için, Ada’da 13 Ocak’ta yapılacak seçimleri yakından takip ediyor.

Çin’in Ada çevresindeki yüksek irtifa balonları, seçim sürecinde Ada’nın bağımsızlığını baltalamak için kullanılıyor. Çin, Ada’yı kendi toprakları olarak görüyor ve Ada halkının iradesini yok sayıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığıyla ilgili soruları geçiştiriyor. “Balonlardan haberimiz yok, bu konu dış ilişkilerle alakalı değil” diyorlar.

TAYVAN'DA SEÇİM HAZIRLIĞI

Tayvan, 13 Ocak’ta liderliğini ve yasama organını belirleyecek seçimlere gidiyor. Ada’nın şu anki lideri Tsai Ing-wen, iki dönemlik görev süresini doldurduğu için yeniden aday olamıyor. Bu seçimlerde, Tayvan’ın önümüzdeki 5 yıl boyunca kimin yöneteceği ve hangi partinin iktidar olacağı belli olacak.

Tayvan’ın liderliği ve yasama meclisi için 13 Ocak’ta yapılacak seçimlerde, iki dönemdir Ada’nın başında olan Tsai Ing-wen’in yerine kimin geçeceği belli olacak. Tsai Ing-wen’in aday olamadığı seçimlerde, Tayvan Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, iktidardaki Demokratik İlerici Parti’nin (DPP) adayı olarak öne çıkıyor.