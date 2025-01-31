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Tayvan, Çinli DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını Resmi Kurumlarda Yasakladı

Tayvan, DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının resmi kurumlarda kullanılmasını güvenlik riski nedeniyle yasakladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:59
Tayvan, Çinli DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını Resmi Kurumlarda Yasakladı

Tayvan'da DeepSeek'e yasak

Tayvan, Çinli şirket DeepSeek tarafından geliştirilen yapay zeka uygulamasının resmi kurumlarda kullanılmasını yasakladı. Bu karar, Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama ile duyuruldu.

Güvenlik Endişeleri ve Yasağın Gerekçesi

Açıklamada, DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının Çin menşeli olduğuna dikkat çekilerek, bu durumun güvenlik riski oluşturduğuna vurgu yapıldı. Bakanlık, uygulamanın sınır aşırı aktarım, bilgi sızıntısı ve diğer güvenlik endişelerini beraberinde getirdiğini belirtti. "DeepSeek'in yapay zeka uygulaması, Tayvan'ın enformasyon güvenliğini tehlikeye atıyor," ifadesine yer verildi.

Teknoloji Sektöründeki Etkileri

DeepSeek, düşük maliyetle geliştirdiği yapay zeka uygulaması ile dikkat çekmiş, büyük yatırımlar ile sektöre hakim olan Amerikalı şirketlerin modellerinden daha iyi performans göstererek teknoloji dünyasında sarsıcı bir etki yaratmıştı. Bunun sonucunda, açık kaynak kodlu Büyük Dil Modeli (LLM) geliştiren firma, milyarlarca dolar harcayan teknoloji şirketlerinin maliyetli yatırımlarını sorgular hale gelmişti.

Çin’in topraklarının bir parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949’daki iç savaşın ardından fiili bağımsızlık kazanmış olup, bu ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürmektedir.

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