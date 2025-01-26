Tayvan'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Tayvan'ın güneybatısındaki Taynan ilinde, sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Taynan il merkezinin 41,3 kilometre kuzeydoğusundaki Nanşi ilçesi olarak belirlendi ve yerin 8,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Bu 5,7 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak tarihinde komşu Çiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından kaynaklandığı ifade edildi. Çiayi'deki depremin ardından, bugüne kadar 3 ila 3,9 büyüklüğünde 73, 4 ve üzeri 40 artçı sarsıntı tespit edildi.

CWA, bölgede gelecek hafta 5 veya daha büyük artçı depremlerin meydana gelebileceği uyarısı yaparak, bölge halkını dikkatli olmaya davet etti.

Deprem ve artçı sarsıntılar neticesinde, Nanşi ilçesinde 1600'den fazla ev hasar gördü. Bu süreçte 84 kişi afet için kurulan barınaklara sığındı. Yerel yönetimin, evleri hasar görenlere geçici konut kiralamak için maddi yardım sağlayacağı belirtildi.

Çiayi ilinde de bazı evlerin hasar gördüğü, yaralıların ve hastaneye kaldırılanların olduğu bildirildi. Deprem sebebiyle Taynan ve Çiayi'den kuzeydeki şehirlere giden iki hızlı tren hattında seferler bir süre durduruldu. Riskli bölgelerde hasar analizleri yapılırken, trenlerin daha yavaş hızlarda seferlere devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan, Taynan ilinde dün akşam saatlerinde de merkez üssü il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongşan ilçesi olan bir başka 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çiayi ilinde ise 21 Ocak'ta gerçekleşen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, maddi hasara yol açarak 26 kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.