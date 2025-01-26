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Tayvan'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem: Tainan'ı Sarsan Doğal Olay

Tayvan'ın Tainan ilinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, 4.8 büyüklüğünde artçı sarsıntılarla devam etti. Can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 04:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 04:34
Tayvan'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem: Tainan'ı Sarsan Doğal Olay

Tayvan'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem Oluştu

Tayvan'ın güneybatısında yer alan Tainan ilinde, 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji Bürosu (CWA) tarafından yapılan açıklamalara göre, depremin merkez üssü Tainan il merkezinin 43.9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongshan ilçesinde kaydedildi. Depremin derinliği ise 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

Artçı Sarsıntılar Devam Ediyor

Bu sarsıntının ardından bölgede, merkez üssüne oldukça yakın bir noktada 4.8 büyüklüğünde bir artçı deprem daha gerçekleşti. Şu ana kadar meydana gelen depremlerde herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmiyor.

Önceki Depremler

Tayvan, 21 Ocak tarihinde Chiayi ilinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde 26 kişinin yaralandığına tanıklık etmişti. Bu tür doğal olaylar, Tayvan'ın yer aldığı seismik açıdan aktif bölgenin bir parçası olarak sıkça yaşanmaktadır.

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