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Tayvan'da 8 Asker Casusluktan Hapis Cezası Aldı

Tayvan'da, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 8 kişi, Çin'e casusluk yapmaktan 18 ay ila 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:38
Tayvan'da 8 Asker Casusluktan Hapis Cezası Aldı

Tayvan'da Casusluk Davası

Tayvan, egemenlik tartışmaları sürerken, aralarında muvazzaf askerlerin yer aldığı toplam 10 askerin casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın sonuçları açıklandı. Tayvan Yüksek Mahkemesi, 2023 Kasım ayında verilen kararda bu askerlerden 8'ine, 18 ay ile 13 yıl arasında hapis cezası verdi.

Casusluk Ağı ve Emekli Subay

Medyada yer alan haberlere göre, emekli subay Chen Yu-hsin hakkında yürütülen soruşturma, Tayvan topraklarında Çin lehine bir casusluk ağı kurduğu iddialarını kapsamaktadır. Söz konusu dava, Chen'in emekli iki subayı rüşvetle ikna edip, 5 muvazzaf askerden askeri sırları sızdırttığını ortaya koyuyor.

Firari Hükümlü

Mahkeme, firari durumda olan Chen hakkında hükmünü açıklamazken, yargılanan bir askeri ise suçsuz buldu. Chen'in, askeri bir helikopter pilotunu Boeing CH-47 Chinook helikopteri ile Çin'e kaçırarak teslim olmaya ikna ettiği de dava kayıtlarında yer aldı. Ayrıca, bir askera savaş durumunda Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na teslim olacağına dair bir video çekimi gerçekleştirdiği bilgisi verildi.

Tayvan-Çin İlişkileri

Çin, Tayvan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunmasına rağmen, Tayvan 1949'dan bu yana fiili olarak bağımsız bir yönetim sürdürmektedir. Çin ile Tayvan arasındaki egemenlik ihtilafı, uzun bir tarihe ve karmaşık bir geçmişe sahiptir.

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