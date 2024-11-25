Tayvan'da Altı Ay Sonra Çin'e Ait Yüksek İrtifa Balonu Tespit Edildi

Tayvan'da Altı Ay Sonra Çin Balonu Belirlendi

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'da, nisan ayından bu yana ilk kez Çin'e ait bir yüksek irtifa balonunun görüldüğü bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun, 30 bin fit yükseklikte, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin 60 deniz mili (111,12 kilometre) kuzeybatısında tespit edildiği belirtildi.

Balonun Uçuş Süresi ve Seçim Bağlantısı

Belirtilen balon, Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi (ADIZ) içinde yaklaşık 2 saat boyunca uçtu. Balon uçuşlarının, özellikle Tayvan'da 13 Ocak 2024 tarihinde yapılacak başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde arttığı gözlemlenmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 17 Aralık 2023'ten seçim gecesine kadar, Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısının 38'e ulaştığını ifade etti. Yılbaşından seçimlere dek her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edildi.

İstihbarat Toplama İddiaları ve Uluslararası Tepki

Bu balonların elektronik istihbarat donanımları taşıdığına dair şüpheler mevcut. Uçuşların Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama faaliyetleri olabileceği yorumları yapıldı. Balonların, Pekin'in seçim döneminde Tayvan halkını etkileme ve egemenlik iddiasını vurgulama amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri ise, balonların varlığına dair sorulara “durumdan haberdar olmadıklarını” ve konunun dış ilişkilerle bir bağlantısının olmadığını belirtti.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı ve Bölgedeki Gelişmeler

Çin, Tayvan'ı topraklarının bir parçası olarak görmektedir. 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip olan Tayvan, Çin ana karası ile yapılan iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık sürecini yaşamaktadır. Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin, adanın ana kara ile yeniden birleşmesi için güç kullanma seçeneğini dışlamayacağını vurgulamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.