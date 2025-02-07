Tayvan'da Çin'e Ait 6 Yüksek İrtifa Balonu Tespit Edildi

Tayvan'da Çin'e Ait Balonlar Görüntülendi

Çin ile egemenlik mücadelesi sürdüren Tayvan'da, kasım ayından bu yana ilk defa Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının tespit edildiği bildirildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklama ile dün akşamdan bu sabaha kadar Ada çevresinde toplam 6 balonun görüldüğünü duyurdu.

Balonların Yerleri ve İrtifası

Toplanan verilere göre, balonların 3'ü Tayvan'ın kuzey ucundaki Keelung şehrinin kuzeybatısında, diğer 3'ü ise batı kıyısındaki Tayçung şehrinin kuzeybatısında 17 bin ila 20 bin fit yükseklikte tespit edildi.

Seçim Öncesi Artış

Tayvan semalarında, söz konusu balonların en son 25 Kasım 2024'te görüldüğü bilgisi de verildi. Aynı zamanda, bu balonların Ada çevresindeki uçuşları, özellikle 13 Ocak 2024'te yapılacak olan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde yoğunlaşmış durumda. Tayvan Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, 17 Aralık 2023'ten seçim tarihine kadar Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonu sayısı 38'e ulaşmıştır.

Çin-Tayvan Anlaşmazlığı ve Askeri Baskılar

Çin, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak görmekte ve 1949'dan bu yana fiili bağımsızlık içinde olan ada üzerinde artan askeri baskılar yürütmektedir. Pekin yönetimi, Tayvan'ın ana karaya yeniden katılması için gerekirse güç kullanma tehdidinde bulunmaktan çekinmeyeceğini vurgulamaktadır. Bu durum, bölgedeki gerilimi daha da artırmaktadır.