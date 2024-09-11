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Tayvan'da Eğitim Uçuşu Sırasında Düşen Savaş Uçağının Pilotuna Ulaşıldı

Tayvan'da eğitim uçuşu sırasında denize düşen savaş uçağının pilotu kurtarıldı ve sağlığı iyi durumda.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 04:41
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 04:41
Tayvan'da Eğitim Uçuşu Sırasında Düşen Savaş Uçağının Pilotuna Ulaşıldı

Tayvan'da Düşen Savaş Uçağının Pilotuna Ulaşılma Süreci

Tayvan, Çin ile süregelen egemenlik tartışmaları içinde bir olay yaşadı. Dün gece saatlerinde, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada, bir savaş uçağı denize düştü. Neyse ki, pilotun bulunmasına dair sevindirici haber geldi.

Pilotun Kurtarılması

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçağının pilotu, koltuk fırlatma mekanizması ile uçaktan güvenli bir şekilde ayrıldı. Pilot, Tayvan'ın kuzeybatısında yer alan Miaoli bölgesinin 9 deniz mili (16,6 kilometre) açığında, bir Tayvan Sahil Güvenlik gemisi tarafından kurtarıldı.

Pilotun Sağlık Durumu

Pilotun sağlık durumunun "hayati fonksiyonlarının normal olduğu" ifade edildi. Uçak kazası, Hsinchu ili açıklarında gece uçuş eğitimi sırasında gerçekleşti. Düşüşten önce pilot, kendisini uçaktan tahliye etmeyi başardı.

Arama Faaliyetleri

Tayvan ordusu ve sahil güvenlik birimleri, pilotun bulunabilmesi için geniş çaplı bir arama faaliyeti başlatmıştı. Bu tür kazalar, Tayvan'da daha önce de yaşanmıştı; 2022 yılında da bir Mirage 2000 savaş uçağı, Ada'nın doğusunda denize düşmüştü. O zaman da pilot, koltuk fırlatma sistemi ile kendini kurtarmayı başarmıştı.

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