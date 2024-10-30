Tayvan'da Kong-rey Tayfunu Nedeniyle Tahliyeler Başladı

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu Alarmı

Tayvan Adası, yaklaşan Kong-rey Tayfunu nedeniyle alarm durumuna geçti. Doğu kıyısındaki Hualien ve güneybatıdaki Kaohsiung bölgelerinde, toprak kayması ve heyelan tehlikesi nedeniyle yerel halk için tahliye işlemleri başlatıldı.

Tahliye İşlemleri ve Barınaklar

Tayvan haber ajansı CNA tarafından yapılan açıklamaya göre, Hualien ilinde 13 ilçeden toplam 3 bin 25 vatandaş, 11 geçici barınağa ve güvenli alanlara sevk edildi. Kaohsiung şehir merkezinde de, afet önleme merkezleri kuruldu ve bazı bölgelerde tahliye emri verildi.

Tayfunun İlerlemesi ve Etkileri

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Eluanbi Burnu açıklarında 340 kilometre mesafede bulunan Kong-rey Tayfunu'nun, yarın öğle ile akşam saatleri arasında Tayvan'daki yerleşimleri etkileyeceğini bildirdi. Ayrıca, Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle feribot seferleri ve sahil bölgelerindeki inşaat faaliyetleri durdurulmuş durumda.

Sel Önlemleri ve Su Seviyeleri

Kong-rey Tayfunu nedeniyle, Fucien ve kuzeyindeki Cıciang eyaletlerindeki nehirlerde su seviyesinin artması bekleniyor. Yerel yönetimlerin de sel koruma tedbirlerini artırması önerildi.

Tayvan için bu yıl, Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşen 21. tayfun olma özelliği taşıyan Kong-rey, adadaki yaşamı olumsuz etkileyebilir.