Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nun Etkileri: 1 Ölü, 73 Yaralı

Tayvan'da Kong-rey Tayfunu'nun Vurduğu Sonuçlar

Tayvan, Kong-rey Tayfunu'nun etkileriyle sarsıldı. Tayvan Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC) tarafından yapılan açıklamada, tayfun sebebiyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Tahliye ve Acil Durum Barınakları

Sel ve toprak kayması tehlikesi altında olan bölgelerde, 9,658 kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi. Nantou bölgesinde, ağacın devrilmesi sonucu seyahat eden 56 yaşındaki bir yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiği bilgisi aktarıldı, ancak kadının uyruğu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Ayrıca, ada genelinde 12 yerleşim alanında 91 acil durum barınağına toplam 1822 kişi yerleştirildi.

Elektrik Kesintileri ve Altyapı Hasarı

Kong-rey Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 153,000 hanenin elektriği kesildi, 96,000 haneye ise hâlâ elektrik ulaşmadığı bildirildi. Tayvan'ın doğusundaki Taitung ve Haulien illeri, en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Ulaşımda Kesintiler

Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edilirken, Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarında tüm tren seferlerini durdurdu. Ada genelinde 22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimlerde okullar ve iş yerleri tatil edildi, yarından itibaren bazı bölgeler hariç eğitim ve iş faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

Pasifik Okyanusu'nda 21. Tayfun

Kong-rey Tayfunu, öğle saatlerinde Taitung'un Çınggong kasabasını vurduktan sonra kuzey-kuzeybatı yönünde ilerledi. Tayfunun hızı, saatte 184 kilometreye ulaştı ve bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.

Çin'in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de tayfun sebebiyle ikinci seviye alarm ilan edildi ve yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırmaları istendi.