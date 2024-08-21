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Tayvan'da M Çiçeği Vakalarında Yeni Artış

Tayvan'da son günlerde M çiçeği vakalarında artış görüldü. Salgın hakkında detaylar ve DSÖ açıklamaları haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 17:32
Tayvan'da M Çiçeği Vakalarında Yeni Artış

Tayvan’da M Çiçeği Vakası Artışı

Tayvan, Çin ile uzun süredir süregelen egemenlik ihtilaflarının gölgesinde, yeni M çiçeği vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, 13-19 Ağustos tarihleri arasında 4 yeni M çiçeği vakası tespit edildiği bildirildi.

Vaka Sayısındaki Artış

Tespit edilen vakaların, 20'li ve 40'lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Ülkede M çiçeği vakalarının toplam sayısı ise 403'e ulaştı. Bu vakalardan 381’i yerel kaynaklı iken, 22’sinin yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Açıklama

Yeni M çiçeği varyantının (klad 1b) küresel yayılımı sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 14 Ağustos tarihi itibarıyla M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etti.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M çiçeği virüsü, enfekte olmuş bireylerden veya kemirgen hayvanlardan (fareler, sincaplar) bulaşmaktadır. Enfekte vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi ve diğer eşyalardan geçebilen virüs, body fluids ile temas yoluyla da bulaşabilmektedir. Hastalıktan kaynaklanan ilk belirtiler, virüs kapıldıktan 5 ila 21 gün sonra ortaya çıkmakta; yüksek ateş, baş ve kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte su çiçeğine benzer döküntülerle kendini göstermektedir.

Tedavi ve Önlemler

Özel bir tedavi yöntemi bulunmayan M çiçeği virüsü, genellikle antiviral ilaçlarla yönetilmektedir. Çoğu vaka hastalığı hafif geçirirken, hastalar birkaç hafta içerisinde toparlanmaktadır. Ayrıca, DSÖ, 2022 yılında halk arasında ırkçılık kaygıları nedeniyle "maymun çiçeği" olarak adlandırılan hastalığın ismini "mpox" olarak değiştirmiştir.

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