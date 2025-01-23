DOLAR
35,65 0%
EURO
37,19 -0,12%
ALTIN
3.145,24 0,39%
BITCOIN
3.616.135,74 2,8%

Tayvan'da Tarım Krizi: 120 Binden Fazla Yeşil Iguana İtlaf Edilecek

Tayvan, tarım sektörünü olumsuz etkileyen 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edilmesini planlıyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:47
Tayvan'da Tarım Krizi: 120 Binden Fazla Yeşil Iguana İtlaf Edilecek

Tayvan'da Yeşil Iguana İtlafı!

Tayvan'da, tarım sektörünü ciddi şekilde etkileyen bir karar alındı. Ülkedeki tarım bakanlığı, 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edileceğini duyurdu. Bu karar, Tayvan'da artan iguana popülasyonunun tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle alındı.

İguana Popülasyonundaki Artış!

Tayvan Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre, özellikle ülkenin güney ve orta bölgelerindeki yeşil iguana popülasyonunda önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum, tarım yapan bölgelerde mahsullerin zarar görmesine neden oluyor.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 200 bin yeşil iguana olduğu ve öldürülen iguana başına ücret ödeneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Tayvan'da 70 bin iguana itlaf edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noterlik Kanunu Açıklaması
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargı Reformu Stratejisi Açıklamaları
4
Belarus Dışişleri Bakanı Maksim Rıjenkov Suriye'yi Ziyaret Etti
5
Fransa, Cenin'deki İsrail Saldırıları Nedeniyle Derin Endişe İçinde
6
Bayburt'ta Cipin Çarptığı Sürücü Ağır Yaralandı
7
İsrail, ABD'den Lübnan'dan Çekilme Süresi İçin Ek 30 Gün Talep Etti

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları