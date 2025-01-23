Tayvan'da Tarım Krizi: 120 Binden Fazla Yeşil Iguana İtlaf Edilecek

Tayvan'da Yeşil Iguana İtlafı!

Tayvan'da, tarım sektörünü ciddi şekilde etkileyen bir karar alındı. Ülkedeki tarım bakanlığı, 120 binden fazla yeşil iguananın itlaf edileceğini duyurdu. Bu karar, Tayvan'da artan iguana popülasyonunun tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle alındı.

İguana Popülasyonundaki Artış!

Tayvan Tarım Bakanlığı'nın açıklamasına göre, özellikle ülkenin güney ve orta bölgelerindeki yeşil iguana popülasyonunda önemli bir artış yaşanıyor. Bu durum, tarım yapan bölgelerde mahsullerin zarar görmesine neden oluyor.

Açıklamada, ülke genelinde yaklaşık 200 bin yeşil iguana olduğu ve öldürülen iguana başına ücret ödeneceği belirtildi. Geçtiğimiz yıl Tayvan'da 70 bin iguana itlaf edilmişti.