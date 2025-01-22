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Tayvan, Emekli Korgeneral Kao An-kuo'yu Çin Yanlısı Örgüt Kurmakla Suçladı

Tayvan, emekli korgeneral Kao An-kuo ve 5 kişiyi Çin yanlısı örgüt kurmakla suçlayarak hapis cezası talep etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 23:48
Tayvan, Emekli Korgeneral Kao An-kuo'yu Çin Yanlısı Örgüt Kurmakla Suçladı

Tayvan'da Kritik Suçlamalar

Tayvan Yüksek Savcılık Ofisi, emekli korgeneral Kao An-kuo ve 5 kişiyi, Ulusal Güvenlik Yasasını ihlal etmek ve "Çin yanlısı bir grup" organize etmekle suçladı. Savcılığın yayımladığı açıklamada, Kao'nun liderliğindeki grubun, "Çin Cumhuriyeti Tayvan Askeri Hükümeti" adında bir yapılanmayı oluşturduğu iddiası öne sürüldü.

Çin'in İstihbaratıyla İşbirliği İddiası

Taiwan News'un haberine göre, Kao ve ekibinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri istihbarat personeli tarafından işe alındığı belirtiliyor. Grubun aktif görevdeki askeri personeli hedef alarak gizli bilgi toplama ve stratejik konuşlanmaları izleme çabasında bulunduğu öne sürülüyor. Ayrıca, insansız hava araçları kullanarak mobil askeri radar araçları üzerinde gözetim operasyonları düzenledikleri iddia edildi.

Tehdit ve Cezalar

Savcılar, Kao'nun ulusal güvenlik ve toplumsal istikrarı tehdit eden faaliyetlerde bulunduğunu ifade ederek, yüksek sadakat sorumluluğu taşıyan bir ordu mensubu olarak kişisel kazanç amacıyla örgüt kurduğunu vurguladı. Kao için en az 10 yıl, diğer 5 kişi için ise 3 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor.

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